Опознано тело второго подростка, сорвавшегося с моста в Кольский залив

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ТАСС, 14 августа. Тело второго мальчика, упавшего с моста в Кольский залив в начале лета, обнаружено спустя два месяца, его опознали, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Тело обнаружено, мальчика опознали", - сказал собеседник агентства.
Вечером 9 июня трое подростков находились на мосту через Кольский залив, двое из них упали в воду. Третий подросток вызвал спасателей, сообщив, что его товарищ привязал к мосту трос и качался на нем, пока не сорвался, а второй подросток прыгнул в залив спасать упавшего друга.
Утром на следующий день тело одного подростка было обнаружено в заливе. СУ СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Доведение до самоубийства", но пресс-секретарь регионального управления Наталья Тростина тогда отметила, что отрабатываются различные версии.
Мост через Кольский залив является самым длинным в мире автомобильным мостом за Полярным кругом, его длина - 2,5 км. По нему проходит федеральная трасса "Кола", ведущая к границе с Норвегией. Ранее он уже оказывался в центре скандала, когда было выявлено, что вместо охраны на являющемся режимным объектом мосту долгое время находились манекены.