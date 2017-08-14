Дело возбуждено в Подмосковье по факту ДТП, в котором отец случайно сбил своего ребенка

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ребенок погиб в Подмосковье от случайного наезда автомобиля его отца.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, 13 августа в правоохранительные органы Ленинского района поступила информация о том, что в одну из больниц города поступил 1,5-летний мальчик с множественными телесными повреждениями, от которых он впоследствии скончался. Как установлено следствием, ребенок получил травмы на придомовой территории в деревне Котляково городского округа Домодедово в результате наезда автомобиля, которым управлял его отец.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.