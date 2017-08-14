Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело возбуждено в Подмосковье по факту ДТП, в котором отец случайно сбил своего ребенка

Происшествия
14 августа, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В воскресенье 1,5-летний мальчик был доставлен в больницу с множественными телесными повреждениями, от которых позже скончался

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ребенок погиб в Подмосковье от случайного наезда автомобиля его отца.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, 13 августа в правоохранительные органы Ленинского района поступила информация о том, что в одну из больниц города поступил 1,5-летний мальчик с множественными телесными повреждениями, от которых он впоследствии скончался. Как установлено следствием, ребенок получил травмы на придомовой территории в деревне Котляково городского округа Домодедово в результате наезда автомобиля, которым управлял его отец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
2
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
3
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
4
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
5
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
6
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды
7
Два ребенка погибли в ДТП на Кубани
Темы дня
Новости партнеров
Реклама