Порядка 100 человек эвакуированы из ТЦ "Мега - Белая дача" в Подмосковье из-за пожара

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в торговом центре "Мега - Белая дача" в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пострадавших нет.
"Пожар возник утром, когда торговый центр еще был закрыт. Из здания в целях безопасности были эвакуированы около 100 работников", - сказал собеседник агентства.
Пожар ликвидирован на площади 15 кв. метров. Его причины устанавливаются.