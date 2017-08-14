Порядка 100 человек эвакуированы из ТЦ "Мега - Белая дача" в Подмосковье из-за пожара

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в торговом центре "Мега - Белая дача" в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пострадавших нет.

"Пожар возник утром, когда торговый центр еще был закрыт. Из здания в целях безопасности были эвакуированы около 100 работников", - сказал собеседник агентства.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. метров. Его причины устанавливаются.