Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 100 человек эвакуированы из ТЦ "Мега - Белая дача" в Подмосковье из-за пожара

Происшествия
14 августа, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Пожар начался еще до открытия торгового центра, в здании находились только работники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в торговом центре "Мега - Белая дача" в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пострадавших нет.

"Пожар возник утром, когда торговый центр еще был закрыт. Из здания в целях безопасности были эвакуированы около 100 работников", - сказал собеседник агентства.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. метров. Его причины устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
2
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
3
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Два ребенка погибли в ДТП на Кубани
6
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
7
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
Темы дня
Новости партнеров
Реклама