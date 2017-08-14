Два ребенка погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль на Кубани столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате ДТП погибли два несовершеннолетних пассажира автомобиля, его водитель и еще один ребенок были госпитализированы, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в воскресенье около полуночи на 65-м км автодороги Каневская - Березанская.

"28-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2105 не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящий на проезжей части грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. В результате ДТП два пассажира отечественного автомобиля, 12 и 16 лет, от полученных травм скончались на месте аварии. Также с травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение госпитализированы водитель ВАЗа и его 14-летний пассажир", - отметили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства.