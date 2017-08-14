Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки поездов в Новгородской области

Внутресетевой и национальный роуминг в России. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 13:25
РЖД вложат более 4 млрд руб. в вокзалы БАМа и Транссиба до 2019 г.Экономика и бизнес 14 августа, 13:18
Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмыСпорт 14 августа, 13:16
Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в АстанеНовости партнеров 14 августа, 13:12
"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингуЭкономика и бизнес 14 августа, 13:08
Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегкоСпорт 14 августа, 13:02
Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООНПолитика 14 августа, 12:59
Филиппов из Татарстана стал победителем Спартакиады в стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 14 августа, 12:47
Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФМеждународная панорама 14 августа, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Проверка начата по факту задержки поездов, в том числе высокоскоростных "Сапсанов", произошедшей накануне из-за повреждения контактной сети в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Проводится проверка по факту задержки поездов на перегоне "Угловка - Алешинка", вызванной падением на железнодорожные пути деревьев. В результате произошла приостановка движения в оба направления высокоскоростных поездов "Сапсан", а также поездов "Невский экспресс", "Санкт-Петербург - Кисловодск" и "Санкт-Петербург - Новороссийск", - сообщили в прокуратуре.
Как ранее в понедельник сообщила пресс-служба РЖД, пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан", получат денежную компенсацию в размере до 50% от стоимости билета. Пассажиры, прибывшие с опозданием от одного до двух часов, получат компенсацию в размере 25% от стоимости билета, свыше двух часов - 50% от стоимости, уточняют в РЖД.
Ранее сообщалось, что 13 августа в 15:47 мск из-за погодных условий на контактный провод на перегоне в Новгородской области упало дерево. Движение поездов между Петербургом и Москвой было приостановлено в оба направления. В 18:20 мск повреждение контактной сети было устранено.