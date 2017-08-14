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Транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки поездов в Новгородской области

Происшествия
14 августа, 12:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, августа. /ТАСС

Пассажиры получат компенсацию в размере до 50% от стоимости билета

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Проверка начата по факту задержки поездов, в том числе высокоскоростных "Сапсанов", произошедшей накануне из-за повреждения контактной сети в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Проводится проверка по факту задержки поездов на перегоне "Угловка - Алешинка", вызванной падением на железнодорожные пути деревьев. В результате произошла приостановка движения в оба направления высокоскоростных поездов "Сапсан", а также поездов "Невский экспресс", "Санкт-Петербург - Кисловодск" и "Санкт-Петербург - Новороссийск", - сообщили в прокуратуре.

Как ранее в понедельник сообщила пресс-служба РЖД, пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан", получат денежную компенсацию в размере до 50% от стоимости билета. Пассажиры, прибывшие с опозданием от одного до двух часов, получат компенсацию в размере 25% от стоимости билета, свыше двух часов - 50% от стоимости, уточняют в РЖД.

Ранее сообщалось, что 13 августа в 15:47 мск из-за погодных условий на контактный провод на перегоне в Новгородской области упало дерево. Движение поездов между Петербургом и Москвой было приостановлено в оба направления. В 18:20 мск повреждение контактной сети было устранено.

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