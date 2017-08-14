Осужденный за экстремизм по делу журналиста РБК Соколова обжаловал приговор

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, осужденный на четыре года условного срока по делу журналиста РБК Александра Соколова, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Осужденный Мухин подал в Тверской суд апелляционную жалобу на приговор", - сказала она. Таким образом, приговор в отношении фигурантов дела не вступил в законную силу.

10 августа Тверской суд Москвы признал Соколова виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Мухин получил четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, а активистов Сергея Барабаша и Валерия Парфенова суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Всем инкриминируется часть 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.

Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.