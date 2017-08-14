Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Осужденный за экстремизм по делу журналиста РБК Соколова обжаловал приговор

Происшествия
14 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Приговоренный к четырем годам условного срока экс-редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин не признает свою вину

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, осужденный на четыре года условного срока по делу журналиста РБК Александра Соколова, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Осужденный Мухин подал в Тверской суд апелляционную жалобу на приговор", - сказала она. Таким образом, приговор в отношении фигурантов дела не вступил в законную силу.

10 августа Тверской суд Москвы признал Соколова виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Мухин получил четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, а активистов Сергея Барабаша и Валерия Парфенова суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Всем инкриминируется часть 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.

Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Фигуранты отрицают обвинения в свой адрес.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
2
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
3
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Два ребенка погибли в ДТП на Кубани
6
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
7
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
Темы дня
Новости партнеров
Реклама