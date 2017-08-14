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Более 100 уголовных дел из-за хищений газа возбуждено в Дагестане за полгода

Происшествия
14 августа, 12:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, августа. /ТАСС

Отмечается, что в большинстве случаев газ использовался для отопления коммерческих помещений

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МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Более 100 уголовных дел в связи с хищениями газа возбуждено в Дагестане за шесть месяцев 2017 года. Ущерб поставщику превысил 44 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

"За полгода по факту хищения газа в Дагестане по инициативе "Газпром межрегионгаз Пятигорск" было возбуждено 120 уголовных дел. Общий ущерб поставщику, нанесенный незаконными врезками в газопровод и хищением газа, составил более 44 млн рублей", - сказали в пресс-службе, не уточнив результаты возбужденных дел.

В компании добавили, что в большинстве случаев (52,3%) газ использовался для отопления коммерческих помещений. "23,4% незаконно подключившихся использовали украденный газ для отопления жилых помещений и приготовления пищи. 17,5% - для отопления тепличных хозяйств, 8% - для производственной деятельности (пекарни, токарные цеха, обжиг кирпича)", - сказали в пресс-службе.

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