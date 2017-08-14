Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Московской области 21 августа проведет предварительные слушания по делу Ольги Алисовой, сбившей насмерть в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"В суде 21 августа в 14:30 мск состоится предварительное слушание по Алисовой. Согласно закону, заседание будет закрытым", - сказала представитель суда.

Ранее Железнодорожный суд Московской области санкционировал арест находившейся под подпиской о невыезде Алисовой до 15 сентября из-за нарушения ею ранее избранной меры пресечения. 26 июля в полиции заявили о завершении предварительного расследования уголовного дела и направлении его материалов в суд.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, согласно результатам повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. Кроме того, отметила представитель МВД, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Женщина признает, что сбила ребенка, но отрицает, что в это время она разговаривала по телефону.