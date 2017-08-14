Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа

Происшествия
14 августа, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Заседание по делу Ольги Алисовой будет проходить в закрытом режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Московской области 21 августа проведет предварительные слушания по делу Ольги Алисовой, сбившей насмерть в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"В суде 21 августа в 14:30 мск состоится предварительное слушание по Алисовой. Согласно закону, заседание будет закрытым", - сказала представитель суда.

Смотрите также

Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь

Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину

Глава МВД поручил возбуждать дела после смертельных ДТП с несовершеннолетними за сутки

Ранее Железнодорожный суд Московской области санкционировал арест находившейся под подпиской о невыезде Алисовой до 15 сентября из-за нарушения ею ранее избранной меры пресечения. 26 июля в полиции заявили о завершении предварительного расследования уголовного дела и направлении его материалов в суд.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, согласно результатам повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. Кроме того, отметила представитель МВД, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Женщина признает, что сбила ребенка, но отрицает, что в это время она разговаривала по телефону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование гибели ребенка в ДТП в Балашихе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
4
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
5
Умер народный артист России Виктор Смирнов
6
Малахов не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток
7
МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама