AFP: один гражданин Франции погиб при атаке в столице Буркина-Фасо

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/ . По меньшей мере один гражданин Франции погиб в результате атаки группы вооруженных боевиков в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщает агентство AFP.

Неизвестные напали в ночь на понедельник на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. Стражам порядка удалось оперативно прибыть на место ЧП, завязалась перестрелка.

Министр связи, ответственный за отношения с парламентом, Реми Фюлганс Данджину сообщил в понедельник журналистам, что всего жертвами ночной атаки на ресторан в Уагадугу стали 18 человек. Кроме того, в ходе операции силовыми структурами уничтожены двое нападавших.