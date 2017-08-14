МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Поиски восьми шахтеров на подтопленном руднике "Мир" в городе Мирном в Якутии будут вестись до тех пор, пока позволяют условия. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе МЧС по ликвидации последствий аварии.

"Оперативный штаб принял принципиальное решение - продолжать поисково-спасательную операцию до тех пор, пока это будет возможно, пока позволят горные условия", - сказал собеседник агентства.

Работа спасателей осложняется обводнением горных выработок - поступление подземных вод в рудник не прекращается, уровень воды повышается скачкообразно, что создает дополнительную опасность для горноспасателей и шахтеров. "Учитывая, что выработки не предназначены для приема воды и технические условия для ее откачки отсутствуют, в аварийном руднике установлены насосные агрегаты. Организован дополнительный контроль уровня воды", - сообщили в штабе. В свою очередь замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил, что "возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой шахтеров определен, все усилия сосредоточили на этих направлениях".

По его словам, спасателям продвигаться очень сложно из-за масштабных разрушений. "Селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника - трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы. Спасатели вынуждены извлекать все это из горной породы и глины прежде, чем продвинуться вперед хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные", - сообщил Аксенов.

Поисково-спасательные работы выполняются в круглосуточном режиме в трех точках с привлечением техники. На данный момент расчищено около километра завалов, отгружено порядка 12 тыс. кубометров (300 железнодорожных вагонов) горной массы, обследовано около 10 км аварийных выработок рудника. ​

Авария на руднике произошла 4 августа, В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один рабочий. Судьба восьми горняков пока остается неизвестной.