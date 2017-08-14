В Воронеже полицейские задержали мужчину почти с 1 тыс. доз героина

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ВОРОНЕЖ, 14 августа. Воронежские полицейские задержали 35-летнего мужчину с крупной партией героина, который он намеревался распространить с помощью тайников, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Сотрудниками полиции задержан 35-летний житель Воронежа, у которого изъято 998,91 грамма героина. Он намеревался распространять его через тайники-закладки", - уточнили в ведомстве.
По данным полиции, автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый, был остановлен после того, как мужчина извлек партию наркотиков из закладки для дальнейшего распространения по тайникам. В тайник, в среднем, закладывают по одному грамму героина, что равно одной дозе, пояснили в управлении.
"Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), задержанному грозит до 20 лет лишения свободы", - добавили в полиции.