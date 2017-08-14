УФСБ: отдыхавшие в Абхазии туристы из РФ из любопытства нарушили государственную границу

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Два жителя Пермского края, отдыхавшие в Абхазии, незаконно пересекли российско-абхазскую государственную границу в районе Сочи. Свой поступок мужчины объяснили любопытством, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Жители Пермского края отдыхали в Абхазии семьями. Изучая окрестности приграничного поселка Гячрипш, на берегу горной реки Псоу решили, перейти ее вброд и посмотреть, "как выглядит морское побережье на противоположной стороне".

"Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники… и объяснили правонарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу РФ. Россияне привлечены к административной ответственности, обоим назначены штрафы", - уточнили в управлении.

Штраф за нарушение режима государственной границы РФ составляет от двух до пяти тысяч рублей. Часто невольными нарушителями пограничного режима в Сочи становятся горнолыжники, которые съезжают с оборудованных трасс на южный, приграничный склон горного хребта Аибга.