Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе

Происшествия
14 августа, 13:07 дата обновления: 14 августа, 13:28 UTC+3

По данным службы, среди задержанных за подготовку терактов - эмиссар ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала участников террористической группы, в состав которой входил гражданин России и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона, готовивших серию терактов в Московском регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Смотрите также

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Среди задержанных за подготовку терактов эмиссар запрещенной в РФ международной террористической группировки ИГ. "Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы, среди которых куратор подготовки преступления - эмиссар запрещенной в Российской Федерации международной террористической группировки "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника", - говорится в сообщении ФСБ.

В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. "В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство", в числе которых находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. - руководитель школы подрывников ИГ", - уточнили в ФСБ, добавив, что террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.

Смотрите также

ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте

ФСБ: ИГ ведет переговоры об объединении с другими группировками

На Кубани задержаны предполагаемые вербовщики террористов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
3
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
4
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
5
Умер народный артист России Виктор Смирнов
6
"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингу
7
Сотрудников ДПС обяжут вежливо общаться с водителями и не курить в их присутствии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама