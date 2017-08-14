ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ России задержала участников террористической группы, в состав которой входил гражданин России и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона, готовивших серию терактов в Московском регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Среди задержанных за подготовку терактов эмиссар запрещенной в РФ международной террористической группировки ИГ. "Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы, среди которых куратор подготовки преступления - эмиссар запрещенной в Российской Федерации международной террористической группировки "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника", - говорится в сообщении ФСБ.

В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. "В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство", в числе которых находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. - руководитель школы подрывников ИГ", - уточнили в ФСБ, добавив, что террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.