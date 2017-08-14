В аэропорту Внуково полицейские изъяли более трех кг кокаина из стран Латинской Америки

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции перекрыли канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в московском аэропорту Внуково обнаружено более трех килограммов кокаина.
"В аэропорту Внуково задержаны двое граждан, которые пытались ввезти 63 свертка с желеобразным веществом белого цвета. Согласно результатам исследования, признано наркотическим средством - кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил более трех кг. Контрабанда наркотиков осуществлялась внутриполостным способом", - сказала она.
Представитель МВД уточнила, что операция проводилась совместно с ФТС России и Внуковской таможней.
Волк добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.