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В аэропорту Внуково полицейские изъяли более трех кг кокаина из стран Латинской Америки

Происшествия
14 августа, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Подозреваемые, пытавшиеся ввезти в страну 63 свертка с наркотиком, заключены под стражу

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции перекрыли канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в московском аэропорту Внуково обнаружено более трех килограммов кокаина.

"В аэропорту Внуково задержаны двое граждан, которые пытались ввезти 63 свертка с желеобразным веществом белого цвета. Согласно результатам исследования, признано наркотическим средством - кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил более трех кг. Контрабанда наркотиков осуществлялась внутриполостным способом", - сказала она.

Представитель МВД уточнила, что операция проводилась совместно с ФТС России и Внуковской таможней.

Волк добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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