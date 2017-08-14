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Дело о хищении 368 млн рублей в НПЦ им. Хруничева возвращено прокурору со стадии приговора

Происшествия
14 августа, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В рамках судебного процесса, начатого в ноябре 2016 года, на банковские счета и имущество обвиняемых в растрате в особо крупных размерах Михаила Якушина и Владимира Нестерова был наложен арест

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего гендиректора научно-производственного центра им. Хруничева, обвиняемого в растрате 368 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"Дорогомиловский суд в понедельник вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Нестерова, Якушина и Дьяконова для устранения нарушений", - сказала она, уточнив, что материалы дела в отношении всех трех подсудимых были возвращены в прокуратуру со стадии приговора. Ранее стороны завершили стадии судебного следствия и прений сторон. В понедельник в суде должно было состояться оглашение приговора фигурантам дела, однако вместо этого судья огласила постановление о возвращении материалов. Как ожидается, после устранения допущенных нарушений дело будет вновь передано в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли и степени участия бывшие гендиректор и главный бухгалтер ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" Нестеров и Михаил Якушин, а также гендиректор ЗАО "Экоправо" Дмитрий Дьяконов обвиняются в растрате денежных средств предприятия в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, фигурантам вменяется 61 эпизод преступной деятельности. Всем им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие считает, что Нестеров, Якушин и Дьяконов, используя свое служебное положение, совершили растрату в составе организованной группы в особо крупном размере. Фигуранты дела заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг. Якушин согласовывал и визировал подложные финансовые документы, связанные с заведомо ложным указанием объемов услуг, оказанных предприятию.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу, заключили с ЗАО "Экоправо" фиктивные договоры и в 2008-2014 годах ежемесячно выплачивали коммерческой организации не менее 22 тыс. евро за услуги, которые фактически не оказывались. В результате было растрачено свыше 360 млн рублей средств центра им. Хруничева, а с целью скрыть махинации были изготовлены многочисленные поддельные финансовые и отчетные документы.

По ходатайству следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на денежные средства, банковские акции, автомобили, квартиры и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 127 млн рублей был наложен арест. Ранее Дорогомиловский суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего замгендиректора центра им. Хруничева по экономике Александра Островерха, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения.

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