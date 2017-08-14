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Гольфист Нестеров арестован за убийство матери

Происшествия
14 августа, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Как отмечают в СМИ, после совершения жестокого убийства спортсмен сообщил об этом по телефону жене

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы санкционировал арест мастера спорта России по гольфу, чемпиона РФ Артема Нестерова за убийство своей матери. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Щербинский суд арестовал в понедельник на два месяца Нестерова, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), - сказал представитель суда.

По данным СМИ, известный гольфист совершил жестокое убийство своей матери в Москве и сообщил об этом по телефону супруге.

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