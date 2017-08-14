Гольфист Нестеров арестован за убийство матери

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы санкционировал арест мастера спорта России по гольфу, чемпиона РФ Артема Нестерова за убийство своей матери. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Щербинский суд арестовал в понедельник на два месяца Нестерова, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), - сказал представитель суда.

По данным СМИ, известный гольфист совершил жестокое убийство своей матери в Москве и сообщил об этом по телефону супруге.