Турист погиб от удара молнии на Байкале

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ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Турист из Тульской области погиб в понедельник от удара молнии на острове Ольхон на Байкале, сообщили в пресс-службе управления МВД по Иркутской области.
По данным полиции, трагедия произошла около 15:00 по местному времени (10:00 мск) в районе Сарайского пляжа близ поселка Хужир. Молодой человек скончался в больнице.
"Личность погибшего установлена. Это 20-летний житель г. Ефремова Тульской области. По предварительной информации, во время грозы он решил переждать непогоду под деревом, куда вскоре ударил заряд молнии", - пояснили в МВД.
В пресс-службе Министерства здравоохранения региона ТАСС сообщили, что очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, которая прибыла на место из поселка Еланцы (находится примерно в 60 км). "Пациент находился в состоянии крайней степени тяжести. Реаниматологам спасти его не удалось", - пояснили в министерстве.