На Ставрополье возбудили дело из-за передачи непригодных для проживания квартир сиротам

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность" в отношении бывшей начальницы отдела по управлению государственной собственностью Министерства имущественных отношений Ставропольского края. В правоохранительных органах считают, что по вине чиновницы 16 сиротам предоставили непригодные для проживания квартиры, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"По версии следствия, в мае 2015 года чиновница подписала акты приема-передачи многоквартирного дома в станице Лысогорской Георгиевского района для предоставления жилья детям-сиротам. Принимая от фирмы-застройщика 16 квартир в четырех домах, подозреваемая по халатности не проверила соответствия объектов требованиям госконтракта", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что затем эти квартиры передали на баланс Имущественного фонда Ставропольского края и предоставили 16 сиротам. Однако позже в помещениях появились течи, плесень, а также разрушилась штукатурка, деформировался пол и возникали систематические подтопления.

Статья УК РФ "Халатность" предусматривает исправительные работы на срок до одного года, либо заключение до трех месяцев.