На Ставрополье возбудили дело из-за передачи непригодных для проживания квартир сиротам

FIDE приветствует участие Каспарова в турнире в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 16:37
Российские велогонщики Закарин, Бельков и Мамыкин вошли в состав "Катюши" на "Вуэльту"Спорт 14 августа, 16:33
Путин и Роухани подтвердили дальнейшую координацию усилий РФ и Ирана по СирииПолитика 14 августа, 16:31
"Водник" может отказаться от участия в КМ по хоккею с мячом из-за финансовых причинСпорт 14 августа, 16:06
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпускОбщество 14 августа, 16:01
Российские легкоатлеты заработали $245 тысяч призовых на ЧМ-2017Спорт 14 августа, 16:01
Малкин надеется, что НХЛ разрешит игрокам лиги сыграть на Олимпиаде-2018Спорт 14 августа, 15:59
Иркутская область и Татарстан намерены развивать промышленную кооперациюНовости партнеров 14 августа, 15:57
Космический центр Хруничева опроверг перенос пуска "Протона"Космос 14 августа, 15:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность" в отношении бывшей начальницы отдела по управлению государственной собственностью Министерства имущественных отношений Ставропольского края. В правоохранительных органах считают, что по вине чиновницы 16 сиротам предоставили непригодные для проживания квартиры, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).
"По версии следствия, в мае 2015 года чиновница подписала акты приема-передачи многоквартирного дома в станице Лысогорской Георгиевского района для предоставления жилья детям-сиротам. Принимая от фирмы-застройщика 16 квартир в четырех домах, подозреваемая по халатности не проверила соответствия объектов требованиям госконтракта", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что затем эти квартиры передали на баланс Имущественного фонда Ставропольского края и предоставили 16 сиротам. Однако позже в помещениях появились течи, плесень, а также разрушилась штукатурка, деформировался пол и возникали систематические подтопления.
Статья УК РФ "Халатность" предусматривает исправительные работы на срок до одного года, либо заключение до трех месяцев.