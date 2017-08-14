Двое пострадавших в ДТП в Новой Москве доставлены в больницу вертолетами

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали двух пострадавших в результате ДТП в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"В поселении Рязановское произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Санитарный вертолет авиацентра вылетел к месту аварии. По прилету экипаж обнаружил женщину без сознания, которую спасатели с трудом извлекли из искореженного автомобиля", - сказал сотрудник пресс-службы.
На месте происшествия был обнаружен второй пострадавший, для транспортировки которого направили еще один вертолет.
Пострадавшие в ДТП люди доставлены в НИИ им. Склифосовского и ГКБ № 36, сказал сотрудник пресс-службы.
По информации пресс-службы столичного управления ГИБДД, ДТП произошло в 14:05 мск. "Автомашина по не установленным пока причинам совершила наезд на препятствие", - сообщили в ведомстве. В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир автомобиля. --0--шт/шэ