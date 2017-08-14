Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверит сообщения о няне, якобы показывавшей порнофильмы детям в Воронеже

Происшествия
14 августа, 15:40 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 14, августа. /ТАСС

По данному факту проводится доследственная проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области проверят сообщения в СМИ о няне, которая для успокоения детей якобы демонстрировала им порнографические фильмы.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что профессиональная няня, работающая в этой профессии в Воронеже около 10 лет, успокаивает детей путем демонстрации им фильмов для взрослых", - сообщили в ведомстве, добавив, что следователи проверят достоверность информации и установят обстоятельства инцидента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
2
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
6
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
7
Комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Федотова на матче "Зенит" - "Ахмат"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама