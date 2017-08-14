СК проверит сообщения о няне, якобы показывавшей порнофильмы детям в Воронеже

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ВОРОНЕЖ, 14 августа. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области проверят сообщения в СМИ о няне, которая для успокоения детей якобы демонстрировала им порнографические фильмы.
Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Следственными органами по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что профессиональная няня, работающая в этой профессии в Воронеже около 10 лет, успокаивает детей путем демонстрации им фильмов для взрослых", - сообщили в ведомстве, добавив, что следователи проверят достоверность информации и установят обстоятельства инцидента.