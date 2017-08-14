СК подтвердил смерть участника банды GTA, раненного при нападении на конвой в Мособлсуде

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четвертый участник банды GTA, устроившей стрельбу в Московском областном суде, скончался в больнице, еще одного в ближайшее время переведут в СИЗО. Это подтвердила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, отвечая на вопрос агентства.
"Сегодня подсудимый Фазлитдин Хасанов скончался от полученных ранений в медицинском учреждении. Еще один участник банды GTA - Хазратхон Додохонов - был выписал из больницы и в ближайшее время будет переведен в СИЗО", - сказала она.
Додохонов продолжит участие в судебном процессе в штатном режиме, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Он будет доставляться в суд с остальными подсудимыми", - сказала представитель суда.
В понедельник источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Хазратхон Додохонов выписан и следователи готовятся провести с ним ряд следственных действий, первым из которых будет допрос обвиняемого. Также, по данным медиков, Фазлетдин Хасанов скончался в больнице 12 августа.
1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.
В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, а Хасанов и Хазратхон Додохонов получили ранения. Холик Субханов был родным братом убитого в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").
Участники банды обвиняются в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они обвиняются в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.