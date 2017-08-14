Сход селевого потока зафиксирован в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии

ТАСС/Асият Гериева

ТАСС, 14 августа. Селевой поток сходит в городской черте в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) в пойме реки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 15:40 [время совпадает с московским] в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в городе Тырныауз Эльбрусcкого района в пойме реки Герхожан-Суу сходит селевой поток", - уточняется в сообщении.

Сотрудники ГИБДД закрыли для автомобильного движения часть Эльбрусского проспекта в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) - проспект является частью дороги к подножью горы Эльбрус. Транспортный поток пускают по объездному пути, сообщает в понедельник отдел пропаганды УГИБДД МВД по КБР.

"В связи с произошедшим временно перекрыт проспект Эльбрусский в районе администрации города Тырныауз от дома № 18 до дома № 40. Объезд осуществляется через микрорайон "ФЗО" по улице Гызыева", - уточняется в сообщении.

В Главном управлении МЧС по республике сообщили, что в городе эвакуируют почти 1 тыс. человек. Предварительно пользователи социальных сетей сообщили, что жителей домов, находящихся недалеко от места прохождения селевого потока, просили подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы и вещи. Глава администрации района Каншаубий Залиханов сообщил ТАСС, что оперативные службы находятся в повышенной готовности.

"В превентивных целях проводится эвакуация 978 жителей из четырех многоквартирных жилых домов", - сказал собеседник агентства. Для людей подготовлены пункты временного размещения, которые предусматривают все необходимое.

В готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по КБР, организована работа оперативного штаба и оперативной группы.