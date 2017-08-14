Число погибших в результате наводнений в Сьерра-Леоне увеличилось до 312 человек

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ТАСС, 14 августа. По меньшей мере 312 человек стали жертвами наводнений и оползней в городе Фритаун, столице Сьерра-Леоне. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).
По словам представителя МККК, число жертв может возрасти. Ранее агентство информировало о 320 погибших, но впоследствии скорректировало свои данные.
Associated Press в свою очередь сообщило о 200 погибших в результате удара стихии. По сведениям агентство Reuters, в центральный морг Фритауна уже доставлено 179 тел.