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Число погибших в результате наводнений в Сьерра-Леоне увеличилось до 312 человек

Происшествия
14 августа, 17:00 дата обновления: 14 августа, 17:40 UTC+3

По словам представителя МККК, число жертв может возрасти

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ТАСС, 14 августа. По меньшей мере 312 человек стали жертвами наводнений и оползней в городе Фритаун, столице Сьерра-Леоне. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

По словам представителя МККК, число жертв может возрасти. Ранее агентство информировало о 320 погибших, но впоследствии скорректировало свои данные.

Associated Press в свою очередь сообщило о 200 погибших в результате удара стихии. По сведениям агентство Reuters, в центральный морг Фритауна уже доставлено 179 тел.

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