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СК возбудил уголовное дело на тульских врачей за смерть пациента с неправильным диагнозом

Происшествия
14 августа, 17:16 UTC+3 ТАСС

Причиной смерти мужчины, проходившего курс лечения онкологии, стало заболевание почек

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ТАСС, 14 августа. Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников Киреевской центральной районной больницы Тульской области и Тульского областного онкологического диспансера по факту смерти 53-летнего пациента из-за неправильного диагноза. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении СК.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту заявления о ненадлежащем оказании медицинской помощи работниками Киреевской центральной районной больницы и Тульского областного онкологического диспансера 53-летнему мужчине, который скончался", - сказали там.

По версии следствия, в феврале 2017 года в больницу Киреевска был госпитализирован 53-летний мужчина, которому после обследования поставили диагноз - сердечная недостаточность, хронический гастрит, кишечное кровотечение легкой степени.

"После непродолжительного лечения мужчину выписали. Затем он консультировался в Тульском областном онкологическом диспансере, где ему диагностировали злокачественные образования малых размеров обоих легких, начался курс лечения от онкологии. Но в мае 53-летний житель Киреевска скончался от заболевания почек", - уточнили в СК.

"По результатам внеплановой документальной проверки качества медицинской помощи установлено, что поставленные мужчине диагнозы специалистами не обоснованы, обследование надлежащим образом не проведено, необходимого дообследования для уточнения диагноза не было", - пояснили там.

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