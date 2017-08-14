Один из подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признал вину

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Один из подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве - Давронзода Сиёвуши - признал вину в суде.
"Да, признаю", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Лефортовский суд арестовал Сиёвуши до 11 октября.
"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей (Давронзоды Сиёвуши) подлежит удовлетворению", - огласила судья Лефортовского суда, где проходит заседание об избрании меры пресечения трем членам террористической группы, Маргарита Котова.
Ранее Лефортовский суд закрыл заседание об избрании меры пресечения боевикам, подозреваемым в подготовке серии терактов в Московском регионе, сообщила пресс-секретарь Екатерина Краснова.
Как сообщали в Центре общественных связей ФСБ, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности.
Среди задержанных за подготовку находился также эмиссар ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещено в РФ).
В Подмосковье была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.
Как рассказали ФСБ, в ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами ИГ, в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. - руководитель школы подрывников ИГ, добавив, что террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.