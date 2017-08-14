Мосгорсуд продлил до 15 октября срок ареста основателя "Смотра.ру" Китуашвили

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 15 октября срок содержания под стражей основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Китуашвили меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября, то есть на два месяца, а всего до 19 месяцев", - огласил решение судья. Тем же решением мера пресечения до 15 октября и всего до 18 месяцев продлена гражданской жене Китуашвили Анне Каганской.

Следователь в суде обосновал свое ходатайство необходимостью завершить ознакомление обвиняемых с материалами дела и передать их в прокуратуру. "Ходатайство поддерживаю, прошу удовлетворить его и оставить обвиняемых под стражей", - заявил следователь. В свою очередь обвиняемые и защитники сочли продление меры пресечения незаконной мерой. "Я содержусь под стражей уже полтора года, более половины этого срока идет ознакомление с материалами дела, саботируемое следователем под разными предлогами", - сказал Китуашвили.

Китуашвили обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый и его защита ознакомились с материалами дела, которые составляют порядка 14 томов. По версии следствия, Китуашвили, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили.

Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей. Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену Анну Каганскую. По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности.