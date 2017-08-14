Мосгорсуд продлил до 15 октября срок ареста основателя "Смотра.ру" Китуашвили

Надаль на следующей неделе впервые с 2014 года возглавит рейтинг АТPСпорт 14 августа, 19:30
Город мореходов и солеваров: вологодская Тотьма отметила 880-летиеВ стране 14 августа, 19:22
Заблокировавший вирус WannaCry программист не признал вину в создании вредоносного ПОМеждународная панорама 14 августа, 19:14
"Зенит" не включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 14 августа, 18:57
Минобороны опубликовало видео с самыми зрелищными моментами АрМИ-2017Армия и ОПК 14 августа, 18:47
Признаки изменения климата зафиксировали по всей территории СШАСоциальная ответственность 14 августа, 18:45
Тренер "Янг Бойз" отметил в ЦСКА игру Дзагоева и опыт братьев Березуцких и АкинфееваСпорт 14 августа, 18:35
В историю за 41 шаг: ключевые цифры в карьере Усэйна БолтаСпорт 14 августа, 18:20
Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии ForbesСпорт 14 августа, 18:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 15 октября срок содержания под стражей основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Китуашвили меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября, то есть на два месяца, а всего до 19 месяцев", - огласил решение судья. Тем же решением мера пресечения до 15 октября и всего до 18 месяцев продлена гражданской жене Китуашвили Анне Каганской.
Следователь в суде обосновал свое ходатайство необходимостью завершить ознакомление обвиняемых с материалами дела и передать их в прокуратуру. "Ходатайство поддерживаю, прошу удовлетворить его и оставить обвиняемых под стражей", - заявил следователь. В свою очередь обвиняемые и защитники сочли продление меры пресечения незаконной мерой. "Я содержусь под стражей уже полтора года, более половины этого срока идет ознакомление с материалами дела, саботируемое следователем под разными предлогами", - сказал Китуашвили.
Китуашвили обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый и его защита ознакомились с материалами дела, которые составляют порядка 14 томов. По версии следствия, Китуашвили, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение четырех машин. Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили.
Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей. Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену Анну Каганскую. По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности.