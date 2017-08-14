Селевой поток в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии остановился

ТАСС, 14 августа. Селевый поток остановился в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии. В русле реки, по которой шла грязевая масса с камнями, появилась вода, сообщил в понедельник ТАСС глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов.

"Поток остановился, вода пошла, пробила себе дорогу, никакой опасности нет. Все энергосистемы работают в штатном режиме, электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение не прекращалось", - сказал он.

Ранее спасатели начали эвакуировать жителей домов, расположенных рядом с местом прохождения селевого потока. "Есть несколько домов, находящихся в опасной зоне, но сейчас никаких осложнений нет. Данные о пострадавших ни к нам, ни в медицинские учреждения пока не поступали", - пояснил Залиханов.

По словам главы районной администрации, восстановлено также автомобильное движение по Эльбрусскому проспекту. Сотрудники ГИБДД пускали автомобили в объезд на случай ухудшения обстановки. "Режим ЧС пока не снимается в районе происшествия, будем следить за ситуацией в ближайшую ночь и предстоящий день", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 15:40 в МЧС поступила информация о том, что в Тырныаузе Эльбрусcкого района, в пойме реки Герхожан-Суу, сходит селевой поток. Волны грязи и камней снесли пешеходный мост, движение селевых масс продолжалось более двух часов.