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Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на востоке Москвы

Происшествия
14 августа, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,14, августа. /ТАСС

Ребенок госпитализирован

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МОСКВА,14 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил десятилетнего мальчика в районе Новогиреево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Союзном проспекте в Новогиреево водитель иномарки совершил наезд на 10-летнего ребенка", - сообщили в ведомстве, ребенок госпитализирован.

Водитель не скрылся с места происшествия. Его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции.

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