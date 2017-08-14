Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на востоке Москвы

МОСКВА,14 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил десятилетнего мальчика в районе Новогиреево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Союзном проспекте в Новогиреево водитель иномарки совершил наезд на 10-летнего ребенка", - сообщили в ведомстве, ребенок госпитализирован.

Водитель не скрылся с места происшествия. Его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции.