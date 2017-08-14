Welt: неизвестные похитили на западе ФРГ прицеп с 20 тоннами сладостей

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БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестные украли в Германии прицеп с 20 тоннами сладостей, в том числе шоколадной пасты Nutella и "Киндер-сюрпризов". Об этом сообщила в понедельник газета Die Welt со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в городе Нойштадт (федеральная земля Гессен). Только сам груз оценивается примерно в €50-70 тысяч. По данным следствия, воры совершили рейд в субботу или воскресенье.
Полиция проверяет, связано ли это преступление с угоном грузовика в Веймаре (федеральная земля Тюрингия), а также с похищением прицепа с 30 тоннами фруктового сока в Виттенбурге (земля Мекленбург-Передняя Померания).