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Welt: неизвестные похитили на западе ФРГ прицеп с 20 тоннами сладостей

Происшествия
14 августа, 20:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, августа. /ТАСС

Стоимость только сладостей, в том числе шоколадной пасты Nutella и "Киндер-сюрпризов", составляет около €50-70 тысяч

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БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестные украли в Германии прицеп с 20 тоннами сладостей, в том числе шоколадной пасты Nutella и "Киндер-сюрпризов". Об этом сообщила в понедельник газета Die Welt со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Нойштадт (федеральная земля Гессен). Только сам груз оценивается примерно в €50-70 тысяч. По данным следствия, воры совершили рейд в субботу или воскресенье.

Полиция проверяет, связано ли это преступление с угоном грузовика в Веймаре (федеральная земля Тюрингия), а также с похищением прицепа с 30 тоннами фруктового сока в Виттенбурге (земля Мекленбург-Передняя Померания).

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