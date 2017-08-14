Гонорары адвокатов мексиканского наркобарона Гусмана могут быть изъяты

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Гонорары адвокатов главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка будут изъяты, если прокуратура докажет, что эти средства получены в результате торговли наркотиками. Как сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP), об этом заявил федеральный судья Брайан Коган на слушаниях по делу главы наркокартеля, экстрадированного в январе в США из Мексики. Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам, он, в частности, обвиняется в наркоторговле в особо крупных размерах, отмывании денежных средств, организации убийств и похищений.

"Я не собираюсь добиваться того, чтобы правительство делало исключение и не распространяло на гонорары адвокатов правило, по которому средства, нажитые преступным путем, подлежат конфискации", - заявил он.

На прошлой неделе, по данным агентства AP, представители обвинения направили в суд уведомление о том, что они "не дадут гарантии" по поводу того, что не будут добиваться изъятия средств, затраченных на юридическую защиту главы наркокартеля.

В июле 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в мексиканском штате Мехико прямо из своей камеры по полуторакилометровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось добиться временной отсрочки. 20 октября прошлого года суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции, и в январе нынешнего года он был доставлен в США.