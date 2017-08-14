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В пригороде Парижа автомобиль протаранил кафе

Происшествия
14 августа, 23:06 дата обновления: 15 августа, 0:09 UTC+3

Погибла 13-летняя девочка, еще 12 человек пострадали

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ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Тринадцатилетняя девочка погибла, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на террасу пиццерии в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от Парижа. Такие данные привел в понедельник вечером официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде, выступая в эфире телеканала BFM TV.

"В ходе этого трагического происшествия лишилась жизни 13-летняя девочка, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь человек получили более легкие ранения, но, разумеется, и они сейчас получают медицинскую помощь", - уточнил он. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибла восьмилетняя девочка, шесть человек пострадали.

Как уточнил представитель МВД, инцидент произошел "в девятом часу вечера" (после 22:00 мск). Мужчина за рулем автомобиля въехал в витрину местной пиццерии, где в этот момент ужинали люди. Согласно первым данным следствия, водитель направил свою машину в сторону кафе сознательно, однако версия теракта практически исключена.

"Преднамеренный характер этих действий, похоже, не оставляет сомнений. Мужчина сознательно протаранил кафе. Он был немедленно задержан жандармами и не оказал сопротивления", - уточнил Бранде.

По его словам, виновник инцидента 1985 года рождения был "неизвестен службам правосудия, полиции и разведки". "По имеющимся у нас данным, он предпринял попытку самоубийства на прошлой неделе. Сейчас расследование должно определить, каковы были мотивы этого человека. Не могу сказать, что версия теракта полностью отвергнута, но она совершенно точно не является приоритетной", - сказал представитель МВД Франции.

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