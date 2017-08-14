Протаранивший кафе во Франции водитель неделю назад пытался совершить самоубийство

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Мужчина, протаранивший кафе в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от Парижа, неделей ранее совершил попытку самоубийства. Об этом в эфире телеканала BFM TV заявил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

"Согласно первым данным, он уже предпринял попытку самоубийства неделю назад. Таким образом, это психически неуравновешенная, депрессивная личность", - сказал он.

Инцидент произошел в понедельник вечером в промышленно-торговой зоне на окраине города Сет-Сор. По последним данным, в результате случившегося погибла восьмилетняя девочка, находившаяся в местной пиццерии вместе с родителями. Еще шесть человек получили тяжелые ранения и были госпитализированы.