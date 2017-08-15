В Бостоне неизвестный осквернил памятник жертвам Холокоста

ТАСС, 15 августа. Неизвестный разбил в понедельник одну из стеклянных граней монумента жертвам Холокоста в Бостоне (штат Массачусетс). Об этом сообщает агентство AP.

По его данным, злоумышленник разбил стеклянную панель с номерами жертв лагерей смерти и тут же был задержан сотрудниками полиции. Агентство отмечает, что это второй подобный случай с 1995 года. Так, в июне мужчина бросил камень в памятник и также был задержан.

"Сегодня, равно как и в любой другой день, Бостон противостоит ненависти. Мне грустно наблюдать подобные низкие действия в этом великом городе", - написал в Twitter мэр Бостона Мартин Уолш. Он поблагодарил правоохранительные органы за оперативную работу.

Today & every day Boston stands up against hate. I'm saddened to see such a despicable action in this great city. (1/2) — Mayor Marty Walsh (@marty_walsh) 15 August 2017

Мемориал в Бостоне, открытый в 1995 году, представляет собой шесть стеклянных башен, символизирующих шесть миллионов убитых евреев. На гранях стеклянных обелисков высечены личные номера погибших узников концлагерей.

В последнее время в США наблюдается рост антисемитизма. В марте в Сиэтле вандалы осквернили синагогу. В конце февраля неизвестные повредили до 100 надгробий на еврейском кладбище в Филадельфии, а неделей ранее были осквернены более 150 надгробий на еврейском кладбище в городе Юниверсити-Сити в штате Миссури. Ранее ложные сообщения о заложенных бомбах и антисемитских угрозах поступили в десятки еврейских центров по всей стране.

В понедельник музейно-исследовательский центр изучения Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме выразил обеспокоенность проявлениями расизма и антисемитизма в США, в частности, шествием американских ультраправых в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния).