Заблудившаяся в районе вулкана на Камчатке туристка найдена живой

В Москве и Подмосковье будет до 25 градусов тепла и без осадковМосква 15 августа, 6:10
Китай готов ответить США аналогичными действиями на ужесточение торговых мерЭкономика и бизнес 15 августа, 5:33
"Известия": "Ростелеком" предлагает расширить программу устранения цифрового неравенстваЭкономика и бизнес 15 августа, 5:05
МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии ARWU-2017Общество 15 августа, 4:32
Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрдОбщество 15 августа, 4:02
WP: советник Трампа пытался в 2016 году организовать ему встречу с ПутинымМеждународная панорама 15 августа, 3:07
СМИ: съемки фильма "Миссия: невыполнима 6" могут отложить из-за травмы Тома КрузаКультура 15 августа, 2:05
Додон назвал безосновательными планы молдавского парламента ввести визы для граждан РФМеждународная панорама 15 августа, 1:53
Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 1:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Туристка из Оренбурга, 12 августа пропавшая в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке, найдена живой и здоровой. Женщина сама вышла к туристической группе, путешествующей в том районе, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.
"Сегодня днем женщина сама вышла на туристическую группу, которая путешествовала в Мертвом лесу у вулкана Плоский Толбачик. Встреча произошла примерно в 10 км от места пропажи туристки. Туристы, которым накануне спасатели сообщили о пропаже путешественницы, доставили ее в базовый лагерь и передали поисковикам. Ее отогрели, накормили и в ближайшее время отвезут в Петропавловск-Камчатский", - сообщила Ананьева.
По словам путешественницы, все время, проведенное у подножия вулкана, она пыталась найти тропу, но ей мешал туман.
12 августа женщина прибыла на вулкан в составе группы из четырех человек. Туристы разошлись по окрестностям для проведения фотосъемки, но к машине вернулись не все. После того, как самостоятельные поиски результатов не принесли, туристы обратились за помощью к спасателям. Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована в поисково-спасательном отряде Камчатского края.
Вулкан Плоский Толбачик находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший к исполину населенный пункт - поселок Козыревск - располагается в 45 км от подножия и более чем в 500 км от Петропавловска-Камчатского. От поселка к вулкану ведет грунтовая дорога. Среднее время в пути от краевого центра до вулкана составляет 12 часов.