Заблудившаяся в районе вулкана на Камчатке туристка найдена живой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Туристка из Оренбурга, 12 августа пропавшая в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке, найдена живой и здоровой. Женщина сама вышла к туристической группе, путешествующей в том районе, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

"Сегодня днем женщина сама вышла на туристическую группу, которая путешествовала в Мертвом лесу у вулкана Плоский Толбачик. Встреча произошла примерно в 10 км от места пропажи туристки. Туристы, которым накануне спасатели сообщили о пропаже путешественницы, доставили ее в базовый лагерь и передали поисковикам. Ее отогрели, накормили и в ближайшее время отвезут в Петропавловск-Камчатский", - сообщила Ананьева.

По словам путешественницы, все время, проведенное у подножия вулкана, она пыталась найти тропу, но ей мешал туман.

12 августа женщина прибыла на вулкан в составе группы из четырех человек. Туристы разошлись по окрестностям для проведения фотосъемки, но к машине вернулись не все. После того, как самостоятельные поиски результатов не принесли, туристы обратились за помощью к спасателям. Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована в поисково-спасательном отряде Камчатского края.

Вулкан Плоский Толбачик находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший к исполину населенный пункт - поселок Козыревск - располагается в 45 км от подножия и более чем в 500 км от Петропавловска-Камчатского. От поселка к вулкану ведет грунтовая дорога. Среднее время в пути от краевого центра до вулкана составляет 12 часов.