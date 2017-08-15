В Японии из-за жары за неделю госпитализировали более четырех тысяч человек

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ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, еще почти 4,3 тыс. были госпитализированы с тепловым ударом в Японии на прошлой неделе из-за сильной жары. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.
По его информации, почти в половине случаев речь идет о людях пожилого возраста. Число госпитализированных сократилось почти на 1,5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей благодаря тому, что в центральной части Японии в последние дни установилась облачная погода, температура не поднимается выше 30 градусов Цельсия.
С момента наступления жары в Японии 1 мая из-за резкого повышения температуры воздуха скончались 42 человек. Местные власти призывают людей пить как можно больше воды, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.
В прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.