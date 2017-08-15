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Спасатели прекратили работы на руднике "Мир" горизонта минус 310 метров

Происшествия
15 августа, 6:35 дата обновления: 15 августа, 7:08 UTC+3

В компании "Алроса" сообщили, что в настоящее время идет информирование родственников горняков, которые, по данным электронных меток, на момент аварии находились на этом горизонте

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© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Спасательные работы в горных выработках на руднике "Мир" в Якутии горизонта минус 310 м прекращены. Работа горноспасателей на горизонте минус 210 м продолжается, сообщила во вторник пресс-служба компании "Алроса".

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"Спуск спасателей на горизонт минус 310 м невозможен, так как несет угрозу жизни. По решению штаба, спасательные работы в горных выработках горизонта минус 310 м прекращены. Идет информирование родственников горняков, которые, по данным электронных меток, на момент аварии находились на этом горизонте", - говорится в сообщении.

Причиной такого решения штаба стало подтопление горизонта на глубину более 1 м. "Факт затопления горизонта был официально подтвержден во вторник, 15 августа. Судя по электронным меткам, которыми оборудованы шлемы всех шахтеров, на момент аварии на горизонте минус 310, предположительно, находились четверо из восьми пропавших горняков. Поисковая операция на минус 210 горизонте продолжается", - отмечает компания со ссылкой на штаб по ликвидации аварии.

14 августа компания "Алроса" сообщила, что работа горноспасателей осложнена обводнением горных выработок - поступление подземных вод в рудник не прекращается, уровень воды повышается скачкообразно, что создает дополнительную опасность для горноспасателей и шахтеров. При этом отмечалось, что "возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой шахтеров определено, все усилия сосредоточили на этих направлениях".

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера случилось затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 горняка, на следующий из рудника выбрался еще один человек. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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