Тропический шторм "Герт" в Атлантическом океане усилился до урагана

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Герт", сформировавшийся в Атлантическом океане недалеко от Восточного побережья США, усилился до урагана. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).
По его данным, в настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 33,3 м/с. Ураган находится примерно в 720 км к западу от Бермудских островов и перемещается в северном направлении со скоростью около 3,6 м/с, двигаясь вдоль побережья. Штормовых предупреждений в прибрежных районах пока объявлено не было.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.