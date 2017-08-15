Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тропический шторм "Герт" в Атлантическом океане усилился до урагана

Происшествия
15 августа, 7:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, августа. /ТАСС

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления в настоящее время составляет уже около 33,3 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Герт", сформировавшийся в Атлантическом океане недалеко от Восточного побережья США, усилился до урагана. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).

По его данным, в настоящее время скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 33,3 м/с. Ураган находится примерно в 720 км к западу от Бермудских островов и перемещается в северном направлении со скоростью около 3,6 м/с, двигаясь вдоль побережья. Штормовых предупреждений в прибрежных районах пока объявлено не было.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели прекратили работы на руднике "Мир" горизонта минус 310 метров
2
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД
3
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
4
Китай готов ответить США на ужесточение торговых мер аналогичными действиями
5
Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Высоцк в Ленинградской области
6
Лидер КНДР обсудил с военным командованием план пуска ракет в сторону Гуама
7
Археологи при раскопках в Крыму обнаружили алтарь спартанцев III века до нашей эры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама