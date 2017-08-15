Обвинение считает вину новосибирского экс-губернатора в превышении полномочий доказанной

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Гособвинение считает доказанной вину бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в превышении полномочий. Об этом заявил во вторник на судебном заседании гособвинитель Константин Наумкин.

"Проанализировав собранные и исследованные в ходе судебного процесса доказательства, обвинение приходит к выводу, что Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий", - сказал Наумкин.

Гособвинитель пояснил, что Юрченко, будучи на момент совершения преступления первым заместителем губернатора, выполнял поручение главы региона и занимался продажей земельного участка в центре Новосибирска для строительства гостиницы. В связи с этим он дал письменные указания ряду должностных лиц, в том числе, руководителю Департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области, хотя деятельность этого департамента как замгубернатора не курировал.

Позднее Юрченко, отметил гособвинитель, лоббировал интересы компании "Тактика", которая планировала приобрести участок и незаконно отменил аукцион по его продаже, что нанесло ущерб бюджету Новосибирской области.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного президентом РФ в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате ОАО "Газтранском" недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.

За полтора года по делу, которое содержит больше 100 томов, было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Позицию обвинения в суде кроме экс-главы регионального Департамента имущественных и земельных отношений Олега Галлямова (сейчас возглавляет территориальное управление Росимущества в Новосибирской области) поддержали бывший замгубернатора области Владимир Анисимов и бывший директор ОАО "Газтранском" (собственник участка) Павел Шарапов.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, возглавлявший на тот момент Новосибирскую область, также дал показания в суде, заявив, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.