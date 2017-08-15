В лагере под Красноярском, где выявлена инфекция, остаются дети из Эвенкии

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КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Более 40 воспитанников детского дома села Ванавара из Эвенкии пока остаются в детском лагере "Сокол" в Красноярском крае, деятельность которого приостановлена в связи с энтеровирусной инфекции, из-за проблем с авиабилетами. Об этом во вторник ТАСС сообщили в мэрии Ачинска.
"В лагере находятся 44 ребенка [из Эвенкии]. Они переведены в другое помещение. Вопрос их вывоза решается. У них были билеты на самолет на 29 августа, сейчас их пытаются заменить", - сказали в мэрии.
В администрации отметили, что "сложно сказать", когда удастся решить вопрос с билетами.
Ванавара - отдаленный населенный пункт на севере Красноярского края. Авиация является фактически единственным транспортом для него, авиасообщение осуществляется через Красноярск. В Ванаваре расположен детский дом, воспитанники которого отдыхали в "Соколе".
В выходные в лагере была зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции, заболели шесть детей. Решением Роспотребнадзора деятельность лагеря была приостановлена и начался вывоз детей с его территории.