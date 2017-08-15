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СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга

Происшествия
15 августа, 9:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, августа. /ТАСС

Уголовное дело на Владимира Гарюгина было заведено в феврале 2015 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении главы метрополитена Петербурга Владимира Гарюгина о злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Адмиралтейская" на сумму более 466 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила во вторник глава пресс-службы метрополитена Юлия Шавель.

"Мы подтверждаем, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Это было неделю назад, при личной встрече в СКР, сейчас ждем в течение двух недель письменное уведомление", - сказала она.

Авдокат Гарюгина оказался недоступен для комментариев.

Расследование уголовного дела, возбужденного в феврале 2015 года по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", продолжалось более двух с половиной лет.

В мае 2017 года Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решение нижестоящей инстанции о том, что выводы Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга о нарушениях на 466 млн рублей при строительстве станции метрополитена "Адмиралтейская" необоснованны. Ранее палата вынесла предписание Петербургскому метрополитену о возмещении многомиллионного ущерба, который якобы возник при строительстве станции. Руководство транспортного предприятия с выводами КСП не согласилось и подало иск в Арбитраж Петербурга. В первой инстанции суд согласился с доводами палаты, в апелляции суд отменил это решение.

Результаты проверки КСП работы метрополитена за 2011-2012 годы стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Гарюгина и других должностных лиц предприятия. По версии следствия, бюджету Санкт-Петербурга был причинен ущерб на сумму не менее 466 млн рублей. Одной из претензий стало строительство "Адмиралтейской": вестибюль станции расположен на первом этаже торгово-делового комплекса, который возвел инвестор. Согласно позиции КСП, фундамент здания строили за счет бюджета (около 714 млн рублей), поэтому половину суммы инвестор должен был вернуть городу, но не сделал этого.

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