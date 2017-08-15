СК возбудил дело после смерти пенсионерки в больнице Ставрополя из-за отсутствия врачей

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СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пациентки в городской больнице №3 Ставрополя, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию в СМИ о смерти пенсионерки в реанимации из-за отсутствия необходимых врачей.
"По размещенным в СМИ сведениям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, пожилая женщина, инвалид первой группы, поступила в больницу с инсультом 4 августа. По словам сына погибшей, из-за осложнения на почках его матери понадобилась помощь врача-нефролога, но такого специалиста в больнице не было, а у всех таких специалистов в крае были выходные.
Проверку по факту инцидента проводят Минздрав Ставрополья и региональная прокуратура.