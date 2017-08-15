Обвинение потребовало четыре года колонии для новосибирского экс-губернатора Юрченко

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Гособвинитель во вторник потребовал приговорить к четырем годам колонии экс- губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении полномочий при продаже земельного участка в центре Новосибирска, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Считаем, что вина Юрченко нашла свое подтверждение. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также взыскать с Юрченко 14 млн рублей недополученного дохода", - сказал гособвинитель Константин Наумкин в ходе судебного заседания.

Позиция гособвинения

Наумкин пояснил, что действия Юрченко носят общественную опасность, однако в качестве смягчающих обстоятельств можно учесть, что экс-губернатор характеризуется положительно и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кроме основного наказания гособвинитель попросил лишить Юрченко права занимать государственные руководящие должности на три года.

Гособвинитель также пояснил, что Юрченко, будучи на момент совершения преступления первым заместителем губернатора, выполнял поручение главы региона и занимался продажей земельного участка в центре Новосибирска для строительства гостиницы. В связи с этим он дал письменные указания по этому вопросу ряду должностных лиц, в том числе руководителю Департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области, хотя деятельность этого департамента как замгубернатора не курировал.

По словам гособвинителя, Юрченко также лоббировал интересы компании "Тактика", которая планировала приобрести участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что повлекло ущерб бюджету Новосибирской области.

Вину Юрченко обвинение считает доказанной. Наумкин также пояснил, что сумму ущерба, нанесенную экс- губернатором бюджету Новосибирской области, прокуратура снизила с первоначальных 17,7 до чуть более 14 млн рублей в связи с переоценкой стоимости участка.

Адвокат экс-губернатора Александр Балян отметил, что теперь защите стало понятно, в чем именно обвинят Юрченко, и попросил дать время на подготовку к своему выступлению в прениях.

Сам Юрченко на заседании назвал обвинение "абсурдным".

Судья Алла Веселых назначила заседание, в котором в прениях выступит сторона защиты, на 29 августа.

Дело Юрченко

Бывшего губернатора Новосибирской области, отправленного президентом РФ в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Юрченко в 2010 году, будучи первым заместителем губернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате ОАО "Газтранском" недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.

За 1,5 года по делу, которое содержит больше 100 томов, было проведено около 120 судебных заседаний, допрошено более 50 свидетелей. Позицию обвинения в суде кроме экс- главы регионального Департамента имущественных и земельных отношений Олега Галлямова (сейчас возглавляет территориальное управление Росимущества в Новосибирской области) поддержали бывший замгубернатора области Владимир Анисимов и бывший директор ОАО "Газтранском" (собственник участка) Павел Шарапов.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, возглавлявший на тот момент Новосибирскую область, также дал показания в суде, заявив, что считает решение об отмене аукциона ошибочным, но не видит в этом личной заинтересованности Юрченко.