В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова

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МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Российский психолог Михаил Козлов задержан в Минске во время проведения тренинга после обращения женщины, заявившей об оскорбительных действиях, унижающих ее честь и достоинство. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"От нее также поступило заявление, что гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере $250", - отметили в минской милиции.
По информации пресс-службы ведомства, на место проведения тренинга отправлялись сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска. Участники тренинга были доставлены в РУВД для разбирательства и после опроса были отпущены.
"Гражданин Козлов находится в районном управлении. В его отношении проводится проверка по факту поступившего заявления, а также по факту законности проведения данного тренинга", - заявили в ГУВД Минска.
Михаил Козлов является ведущим тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Участвовал в телепроекте "Дом-2".