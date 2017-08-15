Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова

Происшествия
15 августа, 10:47 UTC+3 МИНСК МИНСК 15, августа. /ТАСС

Задержание связано с обращением женщины, которая заявила, что Козлов в ходе тренинга унизил ее честь и достоинство, а также завладел денежными средствами в размере $250

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Российский психолог Михаил Козлов задержан в Минске во время проведения тренинга после обращения женщины, заявившей об оскорбительных действиях, унижающих ее честь и достоинство. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"От нее также поступило заявление, что гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере $250", - отметили в минской милиции.

По информации пресс-службы ведомства, на место проведения тренинга отправлялись сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска. Участники тренинга были доставлены в РУВД для разбирательства и после опроса были отпущены.

"Гражданин Козлов находится в районном управлении. В его отношении проводится проверка по факту поступившего заявления, а также по факту законности проведения данного тренинга", - заявили в ГУВД Минска.

Михаил Козлов является ведущим тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Участвовал в телепроекте "Дом-2".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама