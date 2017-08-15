Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка

Происшествия
15 августа, 12:11 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, августа. /ТАСС

По данным местных СМИ, Геннадий Мусиенко задержан по подозрению в мошенничестве с залоговым имуществом заемщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадий Мусиенко задержан в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко. Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы Управления ФСБ России по Ростовской области и службы безопасности ПАО "Сбербанк". В интересах следствия подробности огласке не подлежат", - сказали в пресс-службе.

Ранее в региональных СМИ появились сообщения о том, что зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Мусиенко задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве с залоговым имуществом заемщиков.

Смотрите также

Сотрудники банка МБФИ в Москве задержаны за хищение 251 млн руб.

Экс-сотрудники офиса Ланта-банка в Москве задержаны за хищение денег со счетов клиентов

Задержаны 17 участников группировки, оформлявшей невозвратные кредиты в банках

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
7
Новую программу помощи ипотечным заемщикам запустят 22 августа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама