В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка

СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖСпорт 15 августа, 12:17
Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере ГригорянеСпорт 15 августа, 12:15
Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"Новости партнеров 15 августа, 12:09
Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставкуСпорт 15 августа, 12:03
Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форумаНовости партнеров 15 августа, 11:53
Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. ДосьеБиографии и справки 15 августа, 11:53
Пассажиропоток в аэропортах Кубани с начала года вырос на 10%Транспорт 15 августа, 11:46
Общественный транспорт Москвы поедет быстрее после окончания программы "Моя улица"Транспорт 15 августа, 11:45
Новые двигатели сделают самолеты более экологичнымиСоциальная ответственность 15 августа, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадий Мусиенко задержан в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".
"Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко. Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы Управления ФСБ России по Ростовской области и службы безопасности ПАО "Сбербанк". В интересах следствия подробности огласке не подлежат", - сказали в пресс-службе.
Ранее в региональных СМИ появились сообщения о том, что зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Мусиенко задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве с залоговым имуществом заемщиков.