В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадий Мусиенко задержан в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко. Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы Управления ФСБ России по Ростовской области и службы безопасности ПАО "Сбербанк". В интересах следствия подробности огласке не подлежат", - сказали в пресс-службе.

Ранее в региональных СМИ появились сообщения о том, что зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России Мусиенко задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве с залоговым имуществом заемщиков.