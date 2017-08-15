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AFP: врезавшийся в пиццерию во Франции мужчина был под воздействием лекарств

Происшествия
15 августа, 12:28 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, августа. /ТАСС

Показания задержанного пока не позволяют установить причины его поступка, сообщили близкие к следствию источники

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ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина, направивший свой автомобиль в витрину пиццерии в городе Сет-Сор в 65 км к востоку от Парижа, в момент инцидента находился под воздействием большой дозы медикаментов. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на близкие к следствию источники.

"Находясь под стражей, он подтвердил, что употребил значительное количество медикаментов", - цитирует агентство источник.

При этом показания задержанного остаются путанными. "Высказывания, которые он делает, в данный момент не позволяют установить причины его поступка", - указывает агентство.

Автомобиль въехал в витрину пиццерии в Сет-Соре в понедельник вечером. В результате происшествия на месте погибла тринадцатилетняя девочка, ужинавшая там со своими родителями. Еще 13 человек получили ранения, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Следствие почти сразу отвергло версию теракта. Виновник происшествия был задержан на месте жандармами и не оказал при этом сопротивления.

О задержанном известно, что это 32-летний житель соседнего города Ла-Ферте-су-Жуар, ранее не попадавший в поле зрения полиции или спецслужб. Уже установлено, что неделей ранее он пытался совершить самоубийство. По имеющейся на данный момент информации, речь идет о психически неуравновешенном человеке со склонностью к депрессии. Уголовное производство открыто по статьям "Предумышленное убийство с использованием оружия", "Покушение на убийство", "Управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ".

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