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Агент СБУ признался, что проходил подготовку в группе, планировавшей диверсии в РФ и ДНР

Происшествия
15 августа, 12:14 UTC+3

Геннадий Лимешко заявил, что обучался физической, стрелковой и тактико-специальной подготовке, а также минно-взрывному делу

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Агент Службы безопасности Украины Геннадий Лимешко, задержанный ФСБ России за подготовку диверсий в Крыму, признался, что проходил подготовку в диверсионной группе, которая должна была совершить диверсии в Крыму и других российских регионах, а также в ДНР. Это следует из видео допроса, распространенного ФСБ России.

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На видеозаписи допроса, имеющейся в распоряжении ТАСС, Лимешко сообщил, что он "проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, обучался физической, стрелковой и тактико-специальной подготовке, минно-взрывному делу".

"Какие задачи вы должны были решать?" - спросил Лимешко следователь ФСБ. "С целью захода на территорию Донецкой Народной Республики, Республики Крым и в целом по России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий", - ответил задержанный.

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