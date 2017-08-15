Агент СБУ признался, что проходил подготовку в группе, планировавшей диверсии в РФ и ДНР

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Агент Службы безопасности Украины Геннадий Лимешко, задержанный ФСБ России за подготовку диверсий в Крыму, признался, что проходил подготовку в диверсионной группе, которая должна была совершить диверсии в Крыму и других российских регионах, а также в ДНР. Это следует из видео допроса, распространенного ФСБ России.
На видеозаписи допроса, имеющейся в распоряжении ТАСС, Лимешко сообщил, что он "проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, обучался физической, стрелковой и тактико-специальной подготовке, минно-взрывному делу".
"Какие задачи вы должны были решать?" - спросил Лимешко следователь ФСБ. "С целью захода на территорию Донецкой Народной Республики, Республики Крым и в целом по России для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий", - ответил задержанный.