Станция "Холборн" лондонского метро открылась после сработавшей пожарной тревоги

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ТАСС, 15 августа. Станция "Холборн" лондонского метро, где проводилась эвакуация пассажиров из-за сильного задымления, вновь открыта. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичного управления транспорта.
"Станция "Холборн" сейчас вновь полностью открыта, поезда останавливаются на ней в обычном режиме", - гласит короткое сообщение.
Holborn station - Now fully open and trains are stopping as normal.— TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 15 August 2017
По данным столичной пожарной службы, причиной задымления стал перегрев компрессора в прибывшем на станцию поезде. Согласно опубликованным ранее кадрам с места ЧП, платформу заволокло густой пеленой дыма.
Администрации Центральной линии лондонской подземки пришлось перекрыть участок от станции "Ливерпуль-стрит" до "Марбл арк" после того, как там сработал сигнал пожарной тревоги. Сейчас участок вновь открыт, однако управление транспорта предупреждает о серьезных задержках в движении поездов по нему.