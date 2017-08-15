Станция "Холборн" лондонского метро открылась после сработавшей пожарной тревоги

ТАСС, 15 августа. Станция "Холборн" лондонского метро, где проводилась эвакуация пассажиров из-за сильного задымления, вновь открыта. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичного управления транспорта.

"Станция "Холборн" сейчас вновь полностью открыта, поезда останавливаются на ней в обычном режиме", - гласит короткое сообщение.

Holborn station - Now fully open and trains are stopping as normal. — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 15 August 2017

По данным столичной пожарной службы, причиной задымления стал перегрев компрессора в прибывшем на станцию поезде. Согласно опубликованным ранее кадрам с места ЧП, платформу заволокло густой пеленой дыма.

Администрации Центральной линии лондонской подземки пришлось перекрыть участок от станции "Ливерпуль-стрит" до "Марбл арк" после того, как там сработал сигнал пожарной тревоги. Сейчас участок вновь открыт, однако управление транспорта предупреждает о серьезных задержках в движении поездов по нему.