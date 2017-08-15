В ДТП с автобусом в Калужской области погиб гражданин Белоруссии

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ТАСС, 15 августа. Граждане Белоруссии пострадали в ДТП с автобусом, которое произошло в ночь на вторник на 138-м километре дороги Москва - Малоярославец - Рославль в Калужской области. Один человек погиб, сообщается в официальном аккаунте посольства республики в Twitter.
Все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей— Посольство Беларуси (@Embassybel) 15 августа 2017 г.
"Все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей [город в Гомельской области]", - говорится в сообщении.
По данным УМВД России по Калужской области, водитель автомобиля Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля Mercedes Benz с автобусом Neoplan.
"В результате ДТП один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте, девять человек получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении полиции.
В официальном аккаунте посольства республики также говорится, что все пострадавшие в ДТП госпитализированы в Малоярославецкую центральную районную больницу и Калужскую областную больницу. "Состояние выживших не внушает опасений - стабильное и удовлетворительное", - уточнили ТАСС в ЦРБ Малоярославецкого района.