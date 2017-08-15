В центре Москвы горит жилая пятиэтажка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом горит в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Происходит возгорание в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Земляной вал, дом 65", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место прибыли пожарные, сведений о пострадавших не поступало.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что существует угроза распространения огня на близлежащие здания. По словам источника, в подъезде дома наблюдается плотное задымление. Он уточнил, что возгорание происходит в кирпичном пятиэтажном здании старой постройки.