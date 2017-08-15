В Таганроге загорелся цех по производству мороженного

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Цех по производству мороженного горит в Таганроге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В Таганроге в доме 57 на улице Ломоносова горит цех по производству мороженного", - сказали в ведомстве.

Пожар начался на территории ООО "Управляющая компания ТСК". Огонь перекинулся на балконы второго и третьего этажей примыкающего к нему 17-этажного жилого дома. Пожару присвоен повышенный второй ранг.

"В настоящее время пожар локализован, Площадь пожара составила 350 кв. метров", - добавили в ведомстве.

В результате происшествия пострадавших нет, из цеха и жилого дома были эвакуированы 85 человек. Идет тушение пожара, на месте работают пожарные и спасатели.